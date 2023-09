Sidee gabdhaha reer Afghanistan uga xeeladeystaan xayiraadda TikTok ee Taliban?

Saacad ka hor

Baxsasho iyo madadaalo

Onka Ajaibzai waxay in ka badan 100,000 oo taageerayaal ah ku leedahay TikTok. Waxay ka soo jeeda Qandahaar, oo ah halka ay ugu xoogan yihiin Taliban, balse way isaga tagay dalka sanad ka hor markii ay xukunka la wareegeen Taliban, iyada oo u safartay bartamaha Aasiya, mar dambana uga sii gudubtay maraykanka.

Iyada oo ka hadlaysa sida iticmaalka app ka uu u sii siyaaday labadii sano ee la soo dhaafay ayay tiri, “Meesha ay dadka kale u isticmaalaan madadaalo uun, dadka reer Afghanistan meel dhab ah ayuu kaga yaallaa, shaqooyinkii kale oo ay qaban jireenna waa ay joojiyeen si ay can uga noqdaan TikTok.”

Ma dhaqan gashay xayiraaddu?

Waxaa la sheegay inay dhib noqotay in la dhaqan geliyo xayiraadda TikTok “sababtoo ah waxaa la isticmaalaa VPN (Shabakadaha aan dhabta ahyn ee qaaska ah) si loo isticmaalo appka.”

Way adag tahay in qof ka yimid Afghanistan oo caanka ah app kaan uu is ilaaliyo.