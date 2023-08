Maxay yihiin hadallada laga hayo Ra'iisul wasaare Xamse ee sababay in uu soo gabyo

MEYDKA BAXSADAY

Raisulwasaare Xamse ayaa sheegay in uu ka seexan wayaay iska markaana uu la murugooday in dad danbiyo culus galay ay ka baxsadaan gacanta laammaha ammaanka, isla markaana warbixinadii loo soo gudbiyay lagu muujiyay baaxada dhacdooyinkaasi.

Khudbadda Raisulwasaaraha oo lagu baahiyay bogga rasmiga ah ee xafiiska warfaafinta ayuu hadalkiisu ku bilaabay “Subax kasta waxaa la keenaa warbixin, xaley maxaa dhacay, ama Afar iyo Labaatankii saac ee laga soo gudbay maxaa ka dhacay magaalada? markii aan aqriyay waxaa ii soo baxday in seddax maalmood oo isku xigta aan tiriyay dad aan ka yareyn dhowr iyo Laabatan qof oo dhimatay, oo la leeyahay haddana wey baxsadeen, Wuu dhintay waa baxsaday, Maydka waxaa la leenay, C-I-D-da Waa baxsaday kii kale waa baxsaday”.

Hadalkaan oo qeybtiisa hore oo la jarjaray laguna baahiyay baraha bulshada ayaa ujeedada uu ka lahaa raisulwasaaruhu ay aheyd in dadka ka baxsaday gacanta laamaha ammaanku ay yihiin dadkii danbiga gaystay ee aanu aheyn meydkii, isla markaana si qaldan loo dhigay hadalka.

Raisulwasaaraha ayaa sheegay in ay qaateen in suurtagal aanay ahaan karin in dad gaystay danbiyo dil ah ay ka baxsadaan gacanta laamaha ammaanka gaar ahaan waaxda danbi baadhista.