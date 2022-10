Gabar lagu riday xukun ah in dhagax lagu dilo iyo falcelin ka dhalatay

Waxaa socda dadaallo lagu doonayo in looga hortago in haweeney da’yar oo u dhalatay dalka Suudaan lagu dilo dhagax, kadib markii lagu helay dembi ah gogal dhaaf, waxaana arrintaas caqabad ku ah Wasiiro ka tirsan Xukuumadda oo dalkaasi ka maqan.

Dadka wada olalaha ayaa sheegay in haweenaydan 20-jirka ah aysan helin maxkamad cadaalad ah ayna tahay in lasii daayo.

Mas’uul ka tirsan dowladda ayaa isna sheegay in arrinta maxakamadda ay tahay “ciyaar ciyaar” balse wuxuu intaa ku daray: “Ma hayno wasiir soo faragelin kara oo dalbada in la sii daayo."

Gabadhan yar oo ay ninkeeda kala tageen sanadkii 2020-kii ayaa qoyskeeda la degtay, waxaana lagu eedeeyay in ay gogol dhaaf la sameeyay sanad ka dib ninkeedii.

Suleyma Isxaaq oo madax ka ah waaxda tacadiyada ka dhanka ah haweenka ee wasaaradda horumarinta adeega bulshada ayaa BBC-da u sheegtay in muddooyinkan ay u sheegi jirtay mas’uuliyiinta magaalada caasimadda ah ee Khartoum in dacwaddaasi ay tahay mid khaldan, balse wasiir la’aanta xukuumadda ay ku adkaatay in la helo dadaalladii loo baahnaa.