Muxuu ku salaysan yahay saami-qaybsiga Golaha Wakiillada Somaliland?

Saacad ka hor

Waxaana u danbeeyey in Golaha Wakiillada Somaliland ay maanta qaraar gole ku ansixiyeen qodobbadii soo jeedinta xildhibaanada reer Awdal oo wax ka bedel lagu sameeyay.

Go’aammadaas ayaa ay ka mid ahaayeen in Komishanka Doorashooyinku uu dib u eegis ku sameeyo goobaha cod bixinta ee Gobalka Awdal iyo sida oo kale in Madaxweyne Muusa Biixi dib u eego saamiga fulinta ee reer Awdal.

Sidoo kale golaha ayaa ansixiyay in xukuumadda Somaliland ay si caddaalad ah u qeybiso mashaariic-da, iyada oo tix galin gaar ah la siinayo gobolka Awdal gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha.

Sidee loo qaybsadaa golaha wakiillada ee Somaliland?

Muxuu ku salaysan yahay saami qaybsigaasi?

Golaha wakiillada ee Somaliland ayaa se sharci ahaan ah gole metelaadeed ayna dastuur ahaan ahayd sida ay sharciyaqaannadu in xubnaha golahaas iyo saamigooduba ku yimaaddo tirokoob guud oo la sameeyey.

"Golaha wakiillada waxa ay ahayd dastuuriyan in uu ku salaysnaado tirkoob dadka lagu sameeyey, ka kale guurtida ayaa si kale loo qaybsan karaa ama loo sinnaan karaa" ayuu yidhi Guuleed Dafac oo ka mid ah sahrciyaqaannada Somaliland.

Dhanka kale Guuleed Dafac ayaa qaba in taa hore lixdankii ay hadda wax isbeddeleen, sida kalena tuhummo reereed oo qabyaaladina aaanay ka madhnayn ay meesha ku jirto.

"Dadkiina isbeddel oo sidii hore maaha, taa laftigeeduna tirakoob kuma salaysnayn ee Ingiriiska qiyaastiisa ayuun bay iskaga salaysnayd, intii ka danbaysana tirakoob ma dhicin, markaa dadkii way is wada tuhun san yihiin, qabyaaladdiina kama madhna. Markaa halkaas ayuu ka taagan yahay tuhummada xildhibaannada qaar qabaan.”

Goormaa ayuu soo bilaabmay khilaafka iyo doodadaha saamiqaybsiga ee Somaliland?

Sanadii 2005 markii u horraysay ee doorashadii Wakiillada ayaa khilaafkani aad u xoogaysatay xilligaas oo madaxweynihii wahtigaas Daahir Rayaale Kaahin, maxakamadda sare ka codasaday in ay u soo saraaan xeer sheegaya in doorashadan sideeda lagu galo, oo wixii ka danbeeya hawlahaas la xalliyo, sidaana lagu galay.

Sidii si la mid ah ayaa ayaa markii danbena lagu galay doorashadii, xilli muhiimadda la siinayey keliya in doorashadaa dib u dhacday qabsoonto, wixii tan ka danabeeyana la xalliyo hawlahaas.

Taas oo ka dhigan in tabashadaasi weli taagan tahay.

Muxuu ka tari karaa qaraarka la anxsixiyey maanta tabashooyinkaas ay soo jeediyeen xildhibaannada reer Awdal?

Xildhibaannada Golaha Wakiillada ayaa qaba in qaraarkani aasaas sharci siin doono xildhibaannada iyo degaammada wax tabanaya, kaas oo mustaqbalka horseedi doona in la furo dastuurka Somaliland oo ah halka ay aamminsan yihiin in ay u xanniban yihiin tabashooyinka gobolladaas.