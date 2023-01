Maxay dadka qaar mar walba uga daahaan hawlahooda?

51 Daqiiqadood ka hor

Dadkaas ka mid ma tahay?

Qoraaga reer Ingiriis Grace Pacie ayaa go’aansatay inay baadhitaan ku samayso sababta iyada qudheedu ay uga daahdo mar walba meelaha ay booqato waxayna natiijada baadhitaankaas ku qortay buuggeeda ay ugu magac dartay (Late! A Timebender's Guide to Why We Are Late and How We Can Change) oo ka hadlaya sababta aynu usoo daahno iyo sida aan u joojin karno soo daahitaanka.