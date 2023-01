Labo gabdhood oo Soomaali ah oo lagu soo daray liiska 100-ka qof ee ugu saameynta badan Afrikaanka

Saacad ka hor

William Ruto, madaxweynaha dalka Kenya

Waxa uu laba xilli madaxweyne ku xigeen u ahaa Uhuru Kenyatta madaxweynihii hore ee Kenya, balse markii labaad, Kenyatta waxa uu uga hiilay Raila Odinga, taas oo muujinaysay in la soo afjaray xifaaltankii tobannaanka sano socday ee u dhexeeyay labada qabiil ee ugu awoodda badan Kenya.

Markii la doortay waxa uu ballan qaaday in dhaqaalaha Kenya oo sanadaihii ugu dambeeyay liitay uu sare u qaadi doono. Waxa uu markasta ahaa qof isku kalsoon oo hadaf leh kaas oo markii dambe ka dhabeeyay in gaaro booskii uu hiigsanayay ee ahaa in mar uun uu Kenya madaxweyne ka noqdo.