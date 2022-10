Maxaa keena iney ilkaha casaadaan, maxaase xal u ah?

Labada si kii ay ahaataba, su’aashu waxay tahay: Sidee ugu fiican in looga hor tago af urka: ma in ilkaha la cadeydo isla marka hurdada laga soo tooso mise marka la cuno raashinka ugu horreeya?

Khubaradu waxa ay aaminsan yihiin in cadeyga uu wanaagsan yahay marka wax la cuno ama qaxwe la cabbo ka dib, gaar ahaan nus saac ka dib marka la dhammesto.

Waxaa xusid mudan in ay jiraan labo nooc oo midabka ilkaha ah. Mid waa waxa aan u garaneyno dabarka oo qofka uusan iska bixin karin, ama uu ku dhasho.

Sidee looga hortagi karaa huurada ilkaha beddesha?

Bakteeriya ka dhalata raashinka iyo cabitaannada qaar ayaa ku harta afka iyo ilkaha dhexdooda, taasoo keenta in midabka iyo urkuba ay isbeddelaan.

“Bakteeriyadan waxa ay jeceshahay in ay cunto sokorta ku harta afkaaga, marka ay sidaas sameysana, waxay sii deyneysaa aashito, sidaas darteedna aashiyadaas ayaa weerareysa ilkahaaga,” ayuu yiri Anderson.

Inta badan wasakhda ilkaha dhex gasha waxaa habboon in lagu bixiyo qalabka dhakhtarta ilkaha, waxaana habboon in sanadkiiba labo jeer aad tagto xafiiska daandiistaha.

Haddii aadan rabin in aad u tagto daandiistaha, waxaad isticmaali kartaa maaddooyinka ilkaha lagu caddeeyo, sida “carbamide peroxide” ama “hydrogen peroxide”. Balse hubi in u uku hago qof aqoon u leh, sababtoo ah haddii aad si khaldan u isticmaasho waxaa laga yaabaa in aad xaaladda uga sii darto.