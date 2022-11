Maxay la kulmaan dadka tahriibka ku gala UK ee isdhiiba?

Axmed - oo magaciisa saxda ah oo magaciisa saxda ah uusan kaas ahayn ayaa dib u milicsanaya in dadka ku jira xarunta Manston loola dhaqmay sida "xayawaanka oo kale." Waxaa uu sheegay in dad tiradooda ay dhan tahay 130 lagu qasbay in ay wadaagaan hal teendho oo wayn. Wararka ayaa sheegaya in dad ka badan 4,000 oo ah muhaajriin muddooyiinkii u dmabeeyay lagu hayay xeradan oo markii hore loogu talagalay in ay qaaddo 1,600 oo qof. Xafiiska Arrimaha Gudaha ee Ingiriiska ayaa ku andacoonaya in "dhammaan baahiyaha aasaasiga ah" ee soogalootiga loo dhameystiray. Dhankiisa, wasiirka socdaalka Robert Jenrick ayaa ku adkeystay in tirada dadka ku nool xarunta Manston ay hoos u sii dhacayso. Axmed, oo ka tagay xarunta Isniintii ka dib 24 maalmood oo uu halkaas ku sugnaa, ayaa sheegay in lagu qasbay inuu dhulka seexdo, loona diiday inuu aado musqusha, qubeyska iyo inuu jimicsi sameeyo. Wiilkan dhalinyarada ah ayaa BBC-da u sheegay in uu dalkiisa uga soo cararay isaga oo raadinaya xorriyada iyo si uu uga hortago in la dhibaateeyo.