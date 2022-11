'Waxba ma aragto, balse waxay ka heshaa dalxiiska daawashada duur-joogta

Saacad ka hor

Xirashada kabaha lagu lugeeyo ee quruxda badan , waxaan si lama filaan ah u gartay markii ku turunturooday "bartamaha" - raxan duurjoogta loo yaqaano wiyisha . Waxaa dareemayay in ay mareyso dabeylo nadiif ah. Waxaan ku suganahay seeraha lagu xanaaneeyo duurjoogta ee Ol Pejeta - oo ah dhul ka kooban meel 90,000-hegtar taasi oo ku taal bartamaha Kenya. Ilaalada duurjoogta ee seerahan ku sugan ayaa ii oggolaaday in aan taabto maqaarka wiyisha lagu magacaabo Baraka. Sidayda oo kale, Baraka way indho la’dahay. Maqaarkiisu maaha mid siman oo waxaan dareemayaa in jirkiisu qallafsan yahay. Waxa uu ku waayey ishiisii ​​midig markii uu la dagaalay wiyil kale – halka ishiisa bidix uu xanuun kaga dhacay sidaasina ay wiyishan ku indha beeshay. Waa in wiyishan keligeed meel lagu hayaa sababtoo ah , haddii wiyisha kale lagu dhex daayo waxa ay ku qaadayaan weerar. Ilaalida seeraha ayaa ii sheegay in wiyishan ay ka baqdo in ay meelaha socoto maadama ay indho la'dahay. Lama yaabayo waan u garaabayaa, sababtoo ah aniga xitaa waan ka baqi jiray in aan dunida ku safro.