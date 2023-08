Maxaad ka taqaan geedka garta loo hoos fariisto ay guusha ku dhamaato?

Wada xaajoodka tooska ah iyo garta fadhiga lagu qaado waxay dad badan rumeysan yihiin in ay tahay dhaqan soo jireen ah marka loo eego Soomaalida, Hase yeeshee wadahadalka tooska ah badanaa waxa lagu xalliyaa khilaafaadka iyo isku dhacyada bulshada dhexdeeda ah.

In gar loo wada fariisto xallinteeda waa wax iska caadi ah marka taa laga soo tago, odayaal dhaqameedka Soomaalida ayey u sii kala micno badan yihiin una kala duwan yihiin geedaha garta lagu qaado.

Geedka gobka waxa uu kamid yahay geedaha ugu caansan ee garta loo hoos fariisto, balse waxaa jirta in geedkaasi uu leeyahay arrin ka duwan geedaha kale oo ah in Soomaalida qaarkood ay rumeysan yihiin in gartii geedkaasi loo hoos fariistaa aan lagu kala tegin iyadoo aan xal laga gaarin.