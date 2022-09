Israa'iil oo sharciyeysay inuu soo wargeliyo qofkii haasaawe u tagaya Daanta Galbeed

24 Daqiiqadood ka hor

Xeerarka oo dhawaan la soo bandhigay ayaa waxaa ka mid ah in dadka ajaaniibta laga doonayo in ay ku wargaliyaan maamulka Israel 30 maalmood gudahooda marka ay billaabaan xiriir ay la sameeyaan qof haysta aqoonsiga Falastiin.

Waxay sheegtay in xeerkan uu yahay " mid lagu go'doominayo falastiiniyiinta islamarkaana lagu doonayo in caalamka intiisa kale laga xiro".

Hal dal iyo labo sharci

Xeerkan marki ugu horreysay waxaa la daabacay bishii Febraayo, laakiin soo bandhigiddiisa ayaa dib loo dhigay. Wuxuu xeerkan soo xiganayaa heshiisyo nabadeed oo ku meel gaar ahaa oo la gaaray 1990-meeyadii, kuwaasi oo dhigayay in la helo oggolaanshiyaha Israa'iil oo ah in ay siiso degganaanshaha lammaanaha iyo carruurta Falastiiniyiinta deggan Daanta Galbeed iyo Gaza, iyo in ajaaniibta ay oggolaanshaha ka helaan marka ay halkaasi soo booqanayaan. Xeerarkan cusub ayaan khusayn dadka booqanaya Israa’iil iyo sidoo kale qaybaha ay Falastiiniyiinta ka taliyaan ee Daanta Galbeed. Ururka PLO oo ah dalladda matalaysa dadka reer Falastiin ayaa ku tilmaamay xeerkan "mid midab-takoor ah taasi oo ah in hal dal lagu dhaqo nidaam kala duwan". BBC oo xiriir la sameysay laanta Cogat ee Israa'iil arrimahan u qaabilsan ayaan wax jawaab ah helin.