Pathaan: Sababta filinka soo rogaal celinta ee Shah Rukh Khan uu arrin weyn u yahay

36 Daqiiqadood ka hor

57-sano jirkaan ayaa dib ugu soo laabanaya shaashadaha waa weyn ka dib xoogaa dib u dhacyo isdaba joog ah oo ku yimid noloshiisa gaarka ah iyo xirfadiisa shaqaba, oo ay ka mid tahay in wiilkiisa Aryan Khan la xiray sanadkii hore oo lagu soo eedeeyay in laga helay daroogo, eedeymahaas oo been abuur noqday markii dambe- ugu dambeyntiina waa la laalay eedeymahaas- iyo tiro filimaan ah oo aan si fiican u shaac bixin oo uu dhigay atooruhu.

Laga soo bilaabo sumcadda jilaaga ilaa miisaaniyadiisa filimka ee 2.5bn rubbi ah , wax badan ayaa halis ku jira oo dadka qaar ay is weydiinayaan in sumcad dilkan xun ay saameyn ku yeelan karto guusha filimka.

Balse dadka qaar ayaa is weydiinaya in noocan basaasnimad ah ee filinkan uu yahay kii saxda ahaa ee Khan kusoo celin lahaa shaashadaha waaweyn ka dib hakad afar sano ah oo uu galay jilaagu?

Maalmo ka hor ayuu jilaagan sheegay in uu mar walba doonayo in uu filiman ku jilo waana sababta Pathaan keentay “waa riyo ii rumowday”.

Sanadihii lasoo dhaafay ayuu tilmaamay in jilaagan uu tijaabiyay qoraalo, isagoo ku jilaya doorar kala duwan, sida kuwa ay ka mid yihiin My Name Is Khan, Chak de India iyo Love You Zindagi.