'Aniga oo ka cararaya rag arxan-laawayaal ah ayaan wadada ku dhalay'

15 Daqiiqadood ka hor

Haweeneydan oo 38 jir ah ayaa sheegtay in ay ku soo lugeysay cadceed aad u kulul meel 25km u jirta magaalada ay degan tahay ee El Geneina iyada iyo afar gabdhood oo ay dhashay, halka ninkeedana uu – ammaankiisa dartiis u qaaday waddo dheer oo dhib badan si uu xerada u gaaro.

La yaab ma leh, dagaalka El Geneina - oo taariikh ahaan calaamad u ah awoodda Afrikaanka madow ee Darfur, iyo caasimadda dhaqanka ee boqortooyada beesha Massalit - wuxuu ahaa mid xun."Waxaan isku daynay inaan is difaacno, laakiin waxay adeegsanayeen hub aad u waaweyn," ayuu yiri Sheekh Mohammed Yagoub, oo ah wadaad Muslim ah oo saameyn leh ahna hoggaamiye qabiilka Massalit, oo sidoo kale qaxooti ku noqday xerada Adré.

RSF waxa ay beenisay in ay ku lug leedahay dagaalka, balse waxa ay sheegtay in Darfur ay kajiraan colaad dib u soo cusboonaatay oo laxiriirta colaadii hore ee u dhaxaysay kooxaha Carabta iyo qabaailka Massalit.

Mrs Adoum ayaa iyadana dhankeeda waxay sheegtay in saddexdeeda wiil lagu dilay jaamacadda El Geneina - halkaas oo ay gabaad ka dhiganayeen - ka dib markii ay duqeeyeen oo ay gubeen RSF iyo Janjaweed oo ah maleeshiyada Carabta.

Si loo soo afjaro gabood-fallada, afar dowladood oo ku yaalla bariga Afrika ayaa ku baaqay in ciidamo nabad ilaalin ah oo gobolka ah loo diro Suudaan, iyadoo madaxweynaha Kenya William Ruto uu walaac ka muujiyay in dalkaas uu “burburo”, waxuuna intaa ku daray in gobolka Darfur ay ka jiraan “calaamado muujinaya xasuuq”.