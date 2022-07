Ruushka oo malaayiin ku bixiyay si uusan Putin ugu dhicin cudur halis ah

24 Daqiiqadood ka hor

'Kharash garayn aan horay loo arag'

"Qaabka loo ilaalinayo Madaxweynaha waxa uu sababay inaysan macquul noqon karin in la ogaado halka ay marayso xaaladda caafimaad ee madaxweynaha iyo in ay haystaan dhibaatooyin caafimaad oo halis ah. Waxay u badan tahay inay yihiin tallaabooyin loo qaadayo dhinaca taxaddarka."

Waxa uu sheegay in tallaabooyinka xad dhaafka ah ay noqon karaan kuwo ay dhakhaatiirta Madaxtooyada Kremlin ugu talo galeen in sida ugu fiican loo badbaadiyo madaxweynaha.

'Baaritaanno xadhaaf ah'

Waa sidee arrintan marka dalalka kale lala barbar dhigo?

Balonov waxa uu sheegay in ilo wareedyadiisa dhinaca caafimaadka ee ka war qaba Aqalka Cad ay u xaqiijiyeen in uusan jirin wax baaritaan ah ama karantiil la geliyo saxafiyiinta ka diiwaan gaashan halkaas, inkastoo markii ugu horraysay ee uu cudurka safmarka ah soo baxay wariyeyaasha ka qayb galaya shirarka jaraa'id ee Aqalka Cad looga baahnaa in ay soo gudbiyaan warqado caddaynaya natiijada ku saabsan in aysan qabin Covid iyo in ay maaskarada xirtaan.