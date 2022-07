Nin lagu khalday ninka loo haysto dilka Shinzo Abe oo ka hadlay waxa uu samaynayo

Saacad ka hor

Nin ciyaaraha maqalka iyo muuqaalka ah farsameeya oo caan ah ayaa ku hanjabay in uu maxkamad la tiigsan doono dadka wada wararka been abuurka ah ee isaga ku tilmaamaya inuu yahay qofkii dilay Shinzo Abe.

Shirkadda uu leeyahay farsamayaqaankan, oo lagu magacaabo "Kojima Productions" ayaa sheegtay in ay si adag u cambaaraynayso shaacinta wararkaas been abuurka ah".

Falanqayn

Islamarkiiba waxaa baraha bulshada ee Japan lagu faafiyay warar been abuur ah oo sheegaya in dilka uu ahaa mid aan sax ahayn, in Mr Abe uusan dhiig ka soconin marka sawirradiisa la eego, in ninka la xiray uusan ahayn eedeysanaha saxda ah iyo in uu u dhashay Kuuriya ama Shiinaha.