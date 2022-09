Tacsida Mohamed Salah ee Boqoraddii Ingiriiska oo dhalisay dood adag

Halka kuwo kalena ay qabeen in ay habboonayn in xiddigga “aanu ka hadal arrin ay dad badan oo Masaari ah u arkaan inuu yahay mid ay doodi ka taagan tahay oo uu iska dhaafo inuu tacsi ka diro geerida Boqorad Elizabeth sidii uu dhacdooyin horeba uga aamusay oo kale”.

Dhaliilaha hadda loo soo jeediyay ciyaaryahanka Liverpool ma aha kuwii ugu horreeyay, waxaase hore u dhacday in hore loogu dhaleeceeyay in uu “la daahay dhaleeceynta duqayntii ay Israel ku qaadday Gaza bishii May ee hore” iyo sidoo kale qoraal “uu markaas kaddib Twitter-ka ku baahiyay - oo lagu tilmaamay mid aan cidna toos u sheegayn- kaas oo uu ku dalbaday in dhibaatada dadka aan waxba galabsan lagu hayo la joojiyo, isaga oo aan sheegin dhibaatadu waxay tahay iyo cidda aan waxba galabsan ee uu sheegayaa kuwa ay yihiin”.