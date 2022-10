Shan xeelad oo aad uga hortagi karto wadne xanuunka

Saacad ka hor

Dhaqaatiirta ayaaa aminsan in walaaca uu aad sameeyo wadnaha taasi oo horseedi karta in dhibaatooyin caafimaad oo aad u daran ay soo wajahaan qofka, sida faaligga iyo dhiig karka.

Warka wanaagsan ayaa ah in qaar badan oo ka mid ah kiisaskan laga hortagi karo.

Dhakhaatiirta wadnaha oo ay wareysatay BBC-da ayaa sheegay in maareynta walaaca, hurdada wanaagsan, jimicsiga iyo u fiirsashada calaamadaha wadne xanuunka ay yihiin tallaabooyinka looga hortagi karii in dhaawac uu soo gaaro wadnaha.

Dr. Roberta Saretta, oo ah madaxa Xarunta Wadnaha ee Isbitaalka Sírio-Libanês, ee magaalada São Paulo ee dalka Braziil ayaa sharraxaysa in mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee maaraynta walaaca ay sabab u tahay xaqiiqda ah in aanay suurtagal ahayn in si dhab ah loo cabbiro ilaa xad inta uu saameynta ku yeelankrto wadnaha.