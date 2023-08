Feeryahan Muslim ah oo diiday inuu tababaro ninka ugu taajirsan adduunka

35 Daqiiqadood ka hor

Warbaahinta caalamka ayaa tebisay in Khabib Nurmagomedov oo ah feeryahan caalami ah oo u dhashay dalka Ruushka uu diiday codsi ugu yimid maalqabeenka leh shirkadda X (Twitter), Elon Musk.

Labada maalqabeen ayaa bilihii la soo dhaafay waxaa ka dhexeeyay xifiltan xooggan oo dhanka tiknoolajiyadda ah, waxa ayna taa horseeday in ay isu ballansadaan tartan feer.

Wakaaladda wararka ee Ruushka, TASS, ayaa sheegtay in Khabib oo lagu naanayso “The Eagle” uu diiday codsiga uga yimid Elon Musk.

"Elon Musk waxa uu doonayay in Khabib Nurmagomedov uu ka caawiyo isu diyaarinta feerka uu la ciyaari rabo Mark Zuckerberg. Hase yeeshee Khabib waa uu diiday codsigaas, sababtuna ma uusan shaacin,” ayay sheegtay wakaaladda.

Bishii June ayay ahayd markii ay labada maalqabeen ku heshiiyeen in ay feertamaan.

Guddoomiyaha shirkadda Ultimate Fighting Championship (UFC) ee qaban-qaabisa tartannada feerka, Dana White, ayaa sheegay in labada nin ay dhab ka tahay arrintaas, oo lacagta ka soo baxda tartankaas ay ugu deeq doonaan hay’adaha samafalka.

Musk ayaa sheegay in dowladda Talyaaniga uu kala hadlay martigelinta feerka oo uu rabo inuu ka dhaco “goob taariikhi ah”.

Wasiirka dhaqanka ee Talyaaniga, Gennaro Sangiuliano, ayaa sheegay in lagala hadlay arrinta feerka, balse aanu ka dhici doonin goobaha taariikhiga ah ee caasimadda Roma.

Balse Musk ayaa sheegay in madaxda Talyaaniga ay oggolaadeen in feerka uu ka dhaco goob qadiimi ah, waxa uuna beeniyay in qaban qaabada ay leedahay shirkadda UFC.