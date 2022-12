Muxuu yahay iskaashiga milateriga iyo hubka ee Ruushka iyo Iran ee argagaxa geliyay reer galbeedka?

49 Daqiiqadood ka hor

Dowladda Maraykanku ayaa waxey heshay warbixino sheegaya in labada dal ay ka fikirayaan, inay si wadajir ah u soo saaraan diyaaradaha wax gumaada, ayuu raaciyay hadalkiisa.

Kirby ayaa sheegay in iskaashiga Iran iyo Ruushka ee soo saarista diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, ay dhibaato ku noqon doonto Ukraine, dalalka deriska la ah Iran, iyo beesha caalamkaba.

Afhayeenka, ayaa carabka ku dhuftay in "Ruushka uu dadaal badan ku bixinayo inuu Iran kala shaqeeyo dhinacyada horumarinta hubka, tababarka,"

Wuxuu intaa ku daray in Maraykanku uu ka baqayo in Ruushku "uu doonayo in uu Iran siiyo qaybo milatari oo aad u horumarsan" oo ay ku jiraan helikobtarrada iyo nidaamka difaaca hawada.