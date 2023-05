Dalal mamnuucaya app-yada la isku qurxiyo

Tiknolojiyadda casriga ah ee lagu baddalo sawirrada ayaa in mudda ahba waxay sababtay walaac, balse maaddaama ay imika tiknolojiyaddan xitaa gaartay baddalidda muuqaallada, ma tahay in dowladaha soo faragaliyaan?

Krystle Berger ayaa sheegtay in aysan baddalayn hab muuqaalkeeda marka ay "Sawirrada iyo muuqaallada galinayso baraha Instagram, TikTok iyo Facebook. "Xaqiiqdii qaab casri ah ayaan u sameeyaa aniga oo marsan make-up iskuna furay waxyaabo iftiimaya," ayay tiri.

Ms Berger oo ah hooyo da'yar oo ku nool gobolka Indiana ee dalka Mareykanka ayaa waxay soo dajisatay app lagu magacaabo FaceTune oo in ka badan 200 oo milyan oo qof ay soo dajisteen guud ahaan caalamka.

App-kan ayaa dadka isticmaala waxaa uu fursad u siinayaa inay qaabka uu wajigooda u egyahay ay wax ka baddalaan, sida in finanka uu ka baabi'iyo amaba gabi ahanba ay baddalaan qaabka ay u egyihiin.

Dhanka kale app-ka kale ee caanka ah ee photos - Perfect365 ee aadka caanka uga ah baraha bulshada ayaa lagu wadaa in ay dhawaan xarigga ka jaraan nooc kale oo lagu baddalo muuqaallada.

Aasaasaha shirkadda Lightricks' Zeev Farbman ayaa sheegay "magaca ciyaarta" ayaa ka dhigay app-kan in loo isticmaalo si sahlan. "waxaa dadka aad siinaysaa awoodda 80% halka 20% uu yahay software si xirfadeysan loo sameeyay.

Balse waxaa muddo dheer lagu doodayay in qalabkan cusub uusan wanaagsanayn islamarkana uu horumarinayo muuqaal aan xaqiiqo ahayn ayna taasi ka iman karto halis gaar ahaan carruurta iyo da'yarta.

Tusaale ahaan, 80% gabdhaha da'yarta ah ayaa waxay sheegeen in ay wax ka baddaleen qaabka ay u egyihiin sawirrada ay soo dhigaan baraha bulshada markii ay da'dooda ahayd 13 jir, sida lagu sheegay daraasad ay 2021 soo saartay shirkadda Dove.

In kasta oo aanay jirin cid ku baaqaysa in tiknolajiyadda la mamnuuco, haddana waxaa isa soo tarayay tallaabooyinka loogu qasbayo shirkadaha xayaysiinnada warbaahinta baraha bulshada iyo dadka saamaynta ku leh - iyo waliba dadka inta badan lacag lagu siiyo xayiisiinada badeecadaha inay qirtaan marka ay wax xayiisiinayaan inay beddelaan muuqaalkooda.

Norway ayaa sanadkii 2021 waxay soo saartay sharci dhigaya in labadan shirkaddooda ee baraha bulshada ay muujiyaan in sawirada la baddalay ama la been abuuray. Faransiisku ayaa dhankooda imika dajinaya shuruuc lagu xakameynayo farsamooyinka tikoolajiyadda ee sawirrada iyo muuqaallada lagu baddalo.