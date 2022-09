Calooshood-u-shaqeysteyaasha Ruushka oo maxaabiis u adeegsanaya dagaalka Ukraine

Hoggaamiyaha koox calooshood-u-shaqeysteyaal ah oo Ruushka u dhashay ayaa difaacay fikradda ah in maxaabiista loo adeegsado dagaalka Ukraine, kaddib markii muuqaal laga soo duubay uu muujinayay isaga oo xabsi ka qoranaya askar.

Yevgeny Prigozhin, oo ah madaxa kooxda Wagner, ayaa sheegay in kuwa aan dooneyn in ay dambiileyaasha xabsiga ku jira u diraan dagaal ay tahay in ay carruurtooda jiidda hore u diraan.