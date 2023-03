Daraasad: Maxaa kugu dhacaya markaad cusbo badan cunto?

Maxay tahay waxa sida dhabta ah ay uga hadlayso daraasadaan? Imisa cusbo ah ayaa sax ah in la cuno? Maxaase dhaca markaad cusbo badan cunto? Inta aanan jawaabaha su’aalahaan dhexgalin, waxaan u baahanahy inaan ogaano maxay cusbadu muhiim u tahay.

Maxay cusbadu muhiim u tahay?

Cusbada waxaa kale oo loo isticmaali jiray in la mariyo cuntada ka hor intii aan la helin qaboojiyaasha, cuntooyinka sida qajaarka, miraha qudaarta, kaluunka iyo wixii lamid ah ayaa la marin jiray si ay muddo u sii oolaadaan.

Cusbadu waxay ka caawisaa muqraha jirkeena in ay si habsami leh u kala baxaan, in neerfayaashu ay fariimo u kala diraan jirka, iyo inay isu dheeli tiraan biyaha ku jira jirkeena.

Sida ay sheegtay Hay’adda Caafimaadka Dunida ee WHO, ma jiro xilli ay tahay in la iska yareeyo cusbada, sababtoo ah dhamaan cuntooyinka aan cunno waxay leeyihiin cusbo. Balse isticmaalka cusbo badan waliba xilli aad u dheer waxay noqon kartaa Qatar.

Maxaa dhaca markaan cuno cusbo badan?

Sidoo kale waxaa jirta suuragalnimada in ay kugu dhacaan cayil xad dhaad ah, kansar, kilyo beel iyo dhumucda lafaha oo ku yaraata.

Taasi waa sababta WHO ay 2023 da u bilowday olole ay ku yareyneyso isticmaalka cusbada 30 boqolkiiba marka la gaaro 2025 ta.

Laakiin marka loo eego warbixintii ugu dambeysay, ku dhawaad wadamada caalamka oo dhan ayayna suuragal ahayn in ay gaaraan hadafkaas.

Sidee loo yareeyaa isticmaalka cusbada?

Cuntooyinka sajalan ayaa leh cusbo badan taas oo ku badisa sodium ka. Sidaa daraadeed WHO ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dawladuhu ay muhiimad siiyaan sameynta sharciyo ka dhan ah cuntooyinka diyaarsan iyo sidii loo dhaqan gali lahaa.