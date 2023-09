Soomaaliya oo qeylodhaan u dirtay Golaha Ammaanka

Saacad ka hor

Weerarkaas dhacdya 26kii Agoosto ayaa farriinta dowladda Soomaaliya ku tilmaamtay in uu khasaare weyn kaga soo gaaray ciidamada dowladda, taas oo horseeday in laga soo baxo deegaanadii la xoreeyay.

Farriintu waxay intaas ku dartay in weerarkaas uu daciifiyay cududda ciidamada dowladda islamarkaasna bannaanka keenay bayladha ka jirta furimaha hore ee dagaalka. Taas baa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku qasbeyso dib-u-habeyn lagu sameeyo ciidamada iyo howlgalada si loo xaqiijiyo in la sii wado dardargelinta dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.