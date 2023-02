Maxay dumarka uurka leh ee Ruushku ugu qulqulayaan dalka Argentina?

51 Daqiiqadood ka hor

In ka badan 5,000 oo haween Ruush ah oo uur leh ayaa galay Argentina bilihii la soo dhaafay, oo uu ka mid yihiin 33 ka mid ah oo hal duulimaad saarnaa maalintii Khamiista, sida ay saraakiishu sheegeen.

Waxaa la rumeysan yahay in haweenku ay doonayaan in carruurtoodu ay ku dhashaan gudaha Argentina si ay u helaan dhalashada Argentina.

Tirada dadka imanaya ayaa kor u kacday dhawaanahan, taas oo warbaahinta maxalliga ah ay ku sheegtay in uu ka dhashay dagaalka Ukraine.

Haweenka Ruushka ayaa markii hore sheegtay in ay Dalxiis ahaan u yimaadeen Argentina, ayay tidhi.

"Xaaladahan waxaa la ogaaday in aysan halkan u imaanin si ay ugu dalxiisaan dalka, iyaga laftooda ayaa qiray."

Waxay sheegtay in haweenka Ruushku ay doonayeen in carruurtooda ay helaan dhalasho Arjantiin sababtoo ah waxay ku helayaan xorriyad socdaal oo ka badan tan baasaboorka Ruushka.

"Dhibaatada ayaa ah in ay yimaadaan Argentina, caruurtoodana u diiwaan gashadaan muwaadininn kadibna ay ka baxaan dalka. Baasaboorkeena aad buu u ammaansan yahay adduunka oo dhan. Waxa uu u ogolaanayaa [dadka haysta] in ay galaan 171 waddan si bilaash ah," ayay tiri Ms Carignano.

Qareenka u doodaya saddexdan haween ee la xiray Khamiistii ayaa sheegay in ay sharci darro ku xiran yihiin, maadaama lagu eedeeyay inay yihiin dalxiisayaal been abuur ah. Kani waa erey “aan ka jirin sharcigeena," Christian Rubilar ayaa yidhi.

Mareegtan internet-ka ayaa sheegtay in aasaaseheedu uu fududaynayey dalxiiska dhalmada iyo bixinta taageerada socdaalka tan iyo sannadkii 2015, shirkaddu waxa ay sheegtay in ay tahay "100% mid Arjantiin ku sugan".

Sabtidii, La Nacion ayaa sheegtay in booliiska Argentine ay qaadeen hawlgal, kaas oo qayb ka ah baaritaanka "ganacsiga malaayiinta doolar ah iyo shabakad sharci darro ah" oo lagu eedeeyay in haweenka Ruushka ah ee uurka leh iyo lamaanayaashooda ay siiyeen dukumeenti been abuur ah si loogu ogolaaado inay Argentine dagaan.