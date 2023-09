Waa ayo labada muuqaal duube ee geeridooda ay ka naxeen fanaaniinta Soomaaliyeed?

Saacad ka hor

"Wax soosaarka uu fanaanku sameeyaa waxay u baahan yihiin kaabid kala duwan...marka duubitaanadooda iyo xarfadooda sare iyo ka go'naantooda shaqo waxay suurta galisay in wax soo saarkii hobolada iyo heesaagu ay si dhaqsi leh oo tayo leh u gaaraan umadda Soomaalida" ayuu yiri Abwaan Gaheyr oo la hadlay BBC.

Waxa kale oo uu sheegay Gaheyr in farsamada casriga ee ay hugaaminayaan baraha bulshada ay xoriyad siisay faniinta Soomaalida, Mustafe iyo Liibaan ayuu sseegay inay qayb ka noqdeen sidii ay fanaaniintu xor ugu noqon lahaayeen wax soosaarkooda.

Abwaan Gaheyr ayaa yiri: "Barigii hore waxaa laga yaabaa in TV-yo ay wax u duubi jireen fanaaniinta oo kolba ay isku dhici jireen. Mar waxaa laga yaabaa in bar gaar ah ayuu u duubi jiray, iminkana waxaa la marayaa farsamadii heer in hobol kastaaba uu yeelan karo YouTube lagala socdo fankiisa, marka Mustafe iyo Liibaanba waxay ahaayeen ragaa doorka wayn ka qaatay horumarinta fanka".