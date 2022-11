Afar arrin oo ku saabsan weerarka hoteelka Villa Rays ee madaxdu degto

Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa tan iyo xalay wada howlgal ay ku doonayaan in ay kusoo afjaraan weerar ay xubno ka tirsan Al-Shabaab ku qaadeen hoteelka la oran jiray Villa Rose ee haatan loo beddelay Villa Rays ee magaalada Muqdisho.

Dad goob joogeyaal ah ayaa BBC-da u sheegay in ay weli socoto rasaas, ayna maqlayaan dhawaaqa hub culus.

Weerarkan ayaa kusoo aaday xilli bilihii lasoo dhaafay uu sii xoogeysanayay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ay iska kaashanayaan ciidanka dowladda iyo maleeshiyo beeleedyo is abaabulay.

Xogta ku saabsan weerarka ayaa isasoo tareysa balse su’aalo badan ayaa la iska weydiinayaa aagga uu ku yaallo, sida loo ay ku suurtagashay in la weeraro, mas’uuliyiinta xilligaas ku sugnaa iyo khasaaraha ka dhashay weerarka.

Goobta uu ku yaallo Hotel Villa Rose

Hoteelkan oo ka mid ah kuwa ugu magaca weyn ee ku yaalla caasimadda Soomaaliya waxa ay koox hubeysan gudaha u galeen fiidnimadii Axadda, 27-ka November, 2022. Balse goobta uu ku yaallo awgeed, dad badan waxaa lama filaan ku noqotay in la weeraray.

Aaggan waa mid aan loo oggoleyn in ay u dhawaadaan gawaarida dadweynaha iyo kuwa gaarka ah ee ay shakhsiyaadku wataan.

Amniga hoteelka

Taas kama hor istaagin Al-Shabaab in ay weerar ka fuliyaan hoteelkan, iyadoo dad badan isweydiinayeen sida ay ugu suurtagashay kooxdu in ay tallaabadaas qaaddo.

“Mas’uuliyadda dowladda ayey saaran tahay, ayaga ayaana laga rabaa in haddii Alle idmo aysan dhicin waxa iyo wax la mid ah,” ayuu sii raaciyay hadalkiisa.

Ganaraal Cirro oo dhanka kale ka hadlay ujeeddada Al-Shabaab ee weerarrada noocan ah yaa yiri: “Nimankan wey ku talo galeen in ay cimri dherer ka dhigtaan [in hotel la weeraro iyo in xarun dowladeed la weeraro], keliya waxay daneynayaan dhawaqaas qaeaxa dhacay.”