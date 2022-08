Markabkii u horeeyey ee raashin dhoofinay oo ka shiracday Ukraine

23 Daqiiqadood ka hor

Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in markabku fasaxa u yahay inuu u dhoofo Lubnaan Arbacada.

Sida ku cad heshiis ay ka shaqeeyeen Turkiga iyo Qaramada Midoobay bishii hore, kaas oo lagu aasaasay xarun si wada jir ah ula soconaysa dhoofinta cuntada ayaa labada dhinacba waxay ku heshiiyeen shixnadaha in rarkooda dib loo bilaabi karo.

"Kooxdu waxay sameeyeen kormeer saddex saacadood ah waxayna xaqiijiyeen in shaqaalaha iyo xamuulku ay yihiin kuwo la oggolaaday oo waafaqsan xogta xaruntu heshay ka hor inta aanu markabku ka dhoofin Odesa," ayay Qaramada Midoobay sheegtay.

Ukrain ayaa sheegtay in maraakiibteeda badda ay ku hagi doonaan maraakiibta xamuulka ah ee mara biyaha ee miinaysan.

Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay inuu doonayo inuu arko dhoofinta cuntada oo mar kale noqota mid joogto ah. Marka laga yimaad fududaynta cunto yarida meelaha kale ka jirta waxa uu sheegay in uu rajaynayo in dhoofintu ay dhiiri galin doonto beeralayda Ukraine in ay dalagyo kale beeraan xilliga beero falashada ee soo socda.