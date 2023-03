Madaxweynaha Jabuuti oo shaaciyay mowqifka ay dowladdiisu ka qabto Aqoonsiga Somaliland

43 Daqiiqadood ka hor

Geelle oo la weydiiyay in xukuumaddiisu ay aqbali doonto madaxbannaanida Somaliland oo ictiraaf raadineysay in ka badan soddon sano ayaa sheegay in waddankiisu uusan diyaar u ahayn inuu abuuro xiisad.