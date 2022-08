Qoraaga Muslimiinta ka careysiiyay ee dhuumaaleysiga kasoo baxay

58 Daqiiqadood ka hor

Rushdii wuxuu qoray buuggaag dhowr ah oo ay kamid yihiin, Haroun and the Sea of Stories (1990) a book of essays, Imaginary Homelands (1991), iyo the novels East, West (1994), The Moor's Last Sigh (1995), The Ground Beneath Her Feet (1999), iyo Fury (2001).