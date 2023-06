Masjidkii Muslimiinta ee noqday jaamacaddii ugu horreysay dunida

Jaamicadda Al Qarayiwiin oo loo arko in si wanaagsan loo maamuley ayaa noqotey mid lagu soo hirto, hormuudna u noqotey waxbarasho casri ah oo aan horey loo arag aynigeeda, waxa ayna kaalin mug leh ka qaadatey kobocii dahabiga ahaa ee Islaamka.

Jaamacadda oo loo garan ogyahey THE UNIVERSITY OF AL QARAWIYYIN ayaa si rasmi ah loogu darey nidaamka waxbarasho ee dalka Moroco 1963, Laan kale oo ay jaamacaddu leedahey ayaana laga furey isla magaalada Fes ee dalka Morocco.

Doodo wax ku ool ah ayaa la qabtey, waxaana la shir guddoomiyey fikradaha waxbarasho ee isbeddel abuuri karo, waxa la gorfeeyey caqabadaha taagan iyo sidii looga gudbi lahaa, waxa la casuumey cidkasto oo aragti lagu tuhmayey, waxana hoosta laga xarriiqey in la kaydiyo wixii xog muhiim ah loo arkayey.

Dhanka kale, waxa ay jaamicaddu leedahey maktabad lagu tilmaamo in ay tahey mid ka mid ah kuwa ugu faca wayn ee abid la aas-aasey isla markaana weli nool, sida ay shaacisey Qaramada Midoobey amaba laga soo xigtey waaxda waxbarashada, sayniska iyo dhaqanka ee UNESCO. Waxaana lagu diiwaan geliyey dhiganaha mucjisooyinka adduunka ee Guinness Book of World Records loona aqoonsadey in ay tahey jaamacadda ugu da’da wayn dunida taa oo weli shaqaynayso.