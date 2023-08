Maxaa ka jira in qofku inta uu hurdo uu liqi karo caaro?

Waxaa jirtay haweeney da’ ah oo liqday caaro, waxa ay sheegtay inay si aad ah u dareentay dhaq dhaqaaqa caarada oo ay ku tilmaantay in ay gilgishay.

Adigoo u maleynaya in aadan si ula kac ah u sameynin, ma waxay u badan tahay inaad liqdo caaro xilliga aad ku guda jirto hurdadaada?

Waxa la geeyay cisbitaal bishii hore kadib markii uu soo toosay isagoo u muuqda in uu wax ku margaday xilli ay ahayd aroor hore.

Ma awoodin inuu si caadi ah u neefsado xilligaasi waxa uuna wacay 999, waxa uu u sheegay dhakhtarka ambalaasta in ay u muuqato in dalqadiisa ay qaniintay caaro wax culusna ay ka saaranyihiin.

Cunaha ayaa bararay, neefsashadiisuna aad bay u xumaatay. Mr Cowsley ayaa waxa uu sheegay in ay la noqotay in tani uu u dhimanayo.

Cisbitaalku waxa uu sheegay in aanay hubin waxa sababay dhibaatooyinka neefsashada ee Mr Cowsley in kasta oo khabiir ku takhasusay uu Mr Cowsley u sheegay in uu soo jeediyay aragtida dhakhtarka caafimaadka ee qaniinyada caarada.