Maxaa ka dhacaya Koonfur Galbeed Oktoobar kadib?

Haddaba, siyaasiyiinta mucaaradka ee maamulkaas oo ay ka mid yihiin saddex guddoomiye baarlamaan oo hore, madaxweyne hore, wasiiro iyo xildhibaanno ayaa bilaabay olole ay ku dooneyaan in madaxweynaha Koonfur Galbeed uu baneeyo xafiiska kahor kowda Nofeembar, iyaga oo kasoo horjeeda heshiiska Madasha Wadatashiga Qaran ee mideynta doorashooyinka heer federaal iyo kuwa dowlad goboleedyada.

Heshiiskaas oo loo arkay in mudada uu u kordhiyay dowlad goboleedyada qaarkood ayaa dhigayay in doorashooyinka madaxweyne iyo madaxweyne xigeen ee dowlad goboleedyada in la qabto dhammaadka Bisha Nofeembar ee sanadka 2024.