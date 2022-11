Maraykanka: Raggan ayaa hubka iyo qaraxyada soo geliya Soomaaliya

Saacad ka hor

Bayaan ay maanta soo saartay wasaaradda maaliyadda ee dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in cunaqabateyn lagu soo rogay shabakad ka kooban toban qof oo Soomaali ah oo lagu tilmaamay in ay hubka sharci darrada ah soo geliyaan Soomaaliya.

Maraykanka ayaa sheegay in Liibaan uu ka tirsanaan jiray Amniyaadka Al-Shabaab, hadda se uu yahay ganacsade si rasmi ah ugu shaqeeya ururka Daacish ee Soomaaliya. Waxaa lagu tilmaamay in shirkaddiisa Liibaan General Trading Co uu lacago u marsiiyay ururkaas. Warbixinta ayaa lagu sheegay in Liibaan uu kamid yahay kooxaha sida sharci darrada ah hubka ku soo geliya dalka. Maraykanka ayaa u haysta inuu taageero muuqata u fidiyay ururka Daacish ee Soomaaliya.