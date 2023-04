Maxay tahay baastada ay isku heystaan Talyaaniga iyo Mareykanka?

"Haatan, wax kale kama hadli karno," saaxiibtey, oo ah weriye arrimaha dibadda ka faalloota kuna sugan Rome, ayaa sidaas igu tiri. Kama aysan hadleynin siyaasad, balse waxay ka hadleysay baastada carbonara. Daqiiqado yar kaddib farriinteeda, saaxiibkey oo qoraa ah kana soo jeeda New York ayaa ii sheegay in si dhaqsi ah loogu soo diray Rome si uu u baaro mowduucan. Ayay tiri weriyaha BBC Anna Bressanin oo warbixintan diyaarisay.

Taariikhdu markii ay ahayd 23 March, isla waqtigii Talyaanigu uu cuntadan u gudbiyay Liiska Dhaxalka aan la taaban karin ee Unesco, ayaa wargeyska Financial Times wuxuu daabacay maqaal uu khabiirka cuntada ee reer Talyaani Alberto Grandi ku sheegay in carbonara ay markii hore hindiseen dad Mareykanka u dhashay oo ku noolaa Talyaaniga kaddib Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Sheegashadan ayaa caro ka abuurtay gudaha Talyaaniga. "Weerar aan macquul ahayn!", ayay dhaheen bahda beeraha ee Coldiretti, halka ay baraha bulshada dalkaas ka abuurtay dood weyn. Maxay tahay sababta uu qof walba arrintan u daneynayo? Yaase hindisay carbonara-da dhabta ah?

Haddii aan weli dooneyno inaan kala qeybinno asalka halka ay cuntadan ka timid, waa in la ogaadaa in markii ugu horreysay qaabka ay Talyaanigu u sameystaan carbonara lagu daabacay bishii August 1954 wargeyskii La Cucina Italiana. "Waana mid la yaab leh," ayuu yiri Cozzella. "Waxaa ku jirta caleenta la yiraahdo parsley iyo xitaa waxyaabo kale! Waa sida inay maqleen uun balse aysan aqoon waxa ay ka qorayeen."

"Dooddan waa mid yaab leh oo khatar ah," ayay tiri Michele Fino, oo bare culuumta sharciga ka dhigta Jaamacadda Gastronomic Sciences of Pollenzo, taasoo arrintan u aragta "war qadiimi ah". Grandi ayaa markii ugu horreysay asalka carbonara ku xusay buuggii uu soo saaray 2018 ee loogu magac daray Denominazione di origine inventata, waxaana taageeray buuggiisan qoraa Luca Cesari oo isna ku xusay buuggiisii cunto karinta ee 2021 ee The Discovery of Pasta: Sida uu qabo Fino, dooddan waa mid halis ah maaddaama ay caro qaran abuuri karto.” Ayuu yiri.

Marka, maxaynu aad ugu dooneynaa inaan wax ka ogaanno arrintan? Dadka reer Talyaani, cuntadu waxay uga dhigan tahay daryeel iyo jaceyl. Cozzella, oo taageersan qaabka ay Carbonara u sameuso Arcangelo Dandini, ayaa sheegtay in mar walba oo qof aad jeceshahay uu kusoo waco xilliyada duhurkii, ay su’aasha ugu horreysa ku saabsan tahay cunto: "Wax ma cuntay?" Isla markaana qoysaska Talyaaniga ay mar walba ku murmaan miiska cuntada. Waxyaabaha ugu badan ee lagu muro: Biyaha ma waxaad cusbo ku dartaa kahor mise kadib markay karkaraan? Mayonnaise maku dari kartaa saladhka? Xoogaa sokor ah maku dari kartaa tomaatada haddii ay aad dhanaan u tahay? Iyo dabcan, yaa dhadhamin doono baastada? Cidna ma dooneyso inay sidaa sameyso; ma doonayaan inay mas’uuliyad qaataan. Sida qaalibka ahna, cuntadu waxay ku soo dhammaataa mamma (hooyada), dadka reer Talyaani, gaar ahaan ragga, waxay aaminsan yihiin in mamma aan looga daba hadlin cuntada wax walba oo dhaca.

"Wax shaki ah kuma jiro in asalka carbonara ay ka timid Talyaaniga," Cozzella ayaa sidaasi tiri. Waa inaynaan isku khaldain taariikhda iyo asalka. Carbonara waqtiba waqti way is beddeleysay, sida aan annaguba isu beddelno. Inkastoo laga yaabo in cuntadan ay ka timid xiriirka Talyaaniga iyo Mareykanka, Cozzella waxay sheegtay in lagu qasbi doono inay dhahdo in carbonara ay kasoo jeeddo Mareykanka.