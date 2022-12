Soomaaliya oo wajahaysa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu xun dunida

45 Daqiiqadood ka hor

Soomaaliya ayaa qarka u saran xaalad macaluul ah. Kadib Afar xilli roobaad oo aan la helin, waxaana la saadalniyaa in roobabku imaan doonan hase-yeeshee kala bar dadka waxay u baahanyihiin nooc ka mid ah gargaarka bani'aadamnimo.

In ka badan hal milyan oo qof ayaa ku qasbanaaday inay ka barakacaan guryahooda, ka dib markii abaartu ay baabi’isay xoolihii ay lahaayen wax yeellana soo gaartay nolashooda.In ka badan 130,000 ayaa tagay xero ku taalla degmada Doolow oo ka tirsan gobolka Gedo, boqollaal kalana maalin kasta ayay si joogta ah u tagaan.

Wasiirka horumarinta dalka Ingiriiska Andrew Mitchell ayaa safarkiisii ​​ugu horreeyay ee dibadda ah isagoo wasiir ah ku tagay Soomaaliya si uu arko baaxadda dhibaatada abaartu sababatay. Wuxuu sheegay in tiro aad u badan ay halis ugu jiraan inay u dhintaan abaarta, haddii beesha caalamku aysan si sax ah uga jawaabin baahiyaha taagan.

Intii lagu guda jiray booqashadiisa 2-da maalmood ah, wasiir Andrew Mitchell wuxuu xaqiijiyay in dadka dhibaateysan lagu caawin doono dhaqaale gaaraya £6.7milyan oo ah maalgelinta gargaarka bini'aadantinimo oo ay ku jiraan caafimaadka, nafaqeynta, adeegyada biyaha, gargaarka cuntada iyo taageerada dhibanayaasha loo gaystay xadgudubyada.

Waxa uu ballan qaaday 14 milyan oo pound oo kale oo dhanka ammaanka iyo gargaarka bini’aadantinimo ah, balse dhimista kharashaadka ayaa ka dhigan in Britain ay weli bixinayso wax ka yar intii sannadihii hore. Waxaase dhibaatada ka jirtaa in miisaaniyada gargaarka dibadda la gooyey, hase-yeeshee inta badan lacagta soo hartay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa ku bixisa dadka magangelyo doonka ee UK. Wuxuu aqbalay in tani ay tahay mid sharci ah marka loo eego xeerarka caalamiga ah.