Garsoore aan Muslim ahayn oo nin ku xukumay in uu si joogta ah salaadda u tukado

47 Daqiiqadood ka hor

Maxkamad ku taal magaalada Malegaon ee gobolka Maharashtra ee dalka Hindiya ayaa eedaysane ku amartay in uu si joogto ah u tukado shan jeer maalintii muddo 21-ka maalmood ee soo socda si loogu ciqaabo garaacis iyo dagaal uu sameeyay.

Garsooraha maxkamadda ayaa amar ku bixiyay in sarkaal beeralayda degmada ah uu la socdo u hoggaansanaanta amarka maxkamadda wuxuuna u oggolaaday inay adeegsadaan ciidan boolis haddii loo baahdo si ay u fuliyaan amarka.

'Sharciga tijaabinta dambiilayaasha' ayaa u oggolaanaya maxkamadda in ay sii deyso dambiilaha ka dib digniin ku filan si uusan eedaysanuhu mar kale dembi u gelin.

Haddaba kiiskan wuxuu garsooruhu arkay 'sida ay aniga ila tahay, bixinta digniin ku filan waa inuu qofku fahmo in uu dembiga galay, oo eedaysanaha dembiga galay xasuusto ai anu dib u sameyn dembigan oo kale.'

Maxkamadda oo sii hadlaysa ayaa sheegtay in eedeysanaha uu qirtay in uu yahay nin cibaado badan, ayna waajib ku tahay inuu tukado salaadda, balse waqti la’aan awgeed uu awoodi waayay inuu tukado.

Saas darteed, qaadigu wuxuu yiri 'waxaa nala haboonaatay in la sii daayo isaga oo shardi looga dhigayo in uu tukado shanta salaadood sida, Fajar, duhu, Casar, Maghrib iyo Cisha si xirrir ah 21 maalmood oo berri ka bilaabanaysa.'

Dagaalka iyo garaacista ayaa dhacday bishii April 2010 markii Rauf Khan autorickshaw uu ku jiiray mooto meel taalay, ka dib markii uu muran dhex maray ninkii mootada lahaa. Booliska ayaa ku eedeeyay Rauf Khan in uu caayay oo garaacay qofka cabanayay, isaga oo dhaawac u geystay.

Dacwad oogaha guud ee maxkamadda Nasreen Memon ayaa sheegay in ra'yigiisa, garsooruhu uu go'aankan siiyay aragtida dhaqan celinta eedaysanaha.

Waxa uu yidhi “Waxay ila tahay in garsoorayaashu ay eegaan xaaladda (dhaqaale) ee eedaysanaha, garsooruhu waxa uu qabay aragti ah in haddii loo xidho dembi yar oo intaa le’eg, ay u badan tahay in uu noqon doono dambiile weyn.