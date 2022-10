Lix waxyaabood oo kuu horseedi kara kansarka naasaha

17 Daqiiqadood ka hor

Kansarka ku dhaca naasaha ayaa kamid ah noocyada ugu khatarta badan, waxaana guud ahaan dunida ka jira in ka badan 2.2 milyan kiis, sida ay muujinayso xogta hay’adda caafimaadka adduunka (WHO) ee sanadkii 2020.

Waxaa la saadaaliyay in mid kamid ah 12-kii dumar ah uu ku dhici doono xanuunka oo kamid ah kuwa sababa dhimashada ugu badan.

Waxaa muhiim ah in dumarka ay dhaq-dhaqaan oo uu jirkoodu shaqeeyo.

Waxaa lagu taliyay in haweenka ay todobaadkiiba jirkooda ka shaqeysiiyaan 150 daqiiqo ilaa 300 oo daqiiqo.

Xigashada Sawirka, BP MEAN

Waxaa haboon in dhakhaatiirka la weydiiyo qaab aan hormoon ahayn oo lagula tacaali karo xaaladaha ka dhashay marxaladda dhalmo deynta.

Waxaa la xaqiijiyay in cabitaanka sigaarka uu sababi karo noocyo badan oo ah kansarka. Waxaa muhiim ah in qofka uu isla ilaaliyo dhuuqidda sigaarka ama in lagu ag cabo, si uu uga badbaado khatarta kansarka.