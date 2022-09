Dalxiiseyaal ka dawarsanaya waddooyinka oo lagu xiray Kenya

48 Daqiiqadood ka hor

Warkan oo aan ka soo xigannay warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegaya dadka la xiray oo magaalada Mombasa u tagay qaab dalxiis in la arkay iyaga oo waddooyinka magaalada taagan oo ka dawarsanaya.

Agoro oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in baaritaanno horudhac ah oo la sameeyay lagu ogaaday in 40-ka qof ay ku sii jeedeen xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, waxaana uu sheegay in ay u dawarsanayeen si ay dhaqaale ugu uruursadaan safarkooda.