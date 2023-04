Haddii aad qabto xanuunka macaanka, arrintan way ku caawineysaa

'In marka aad telefoonka qabaneyso aad la socoto'

Waxay intaas ku dartay: "Waa mid aad dhiirrigelin u leh in daraasaddan ay soo jeedineyso in sameynta waxyaabo fudud, oo isbeddel dhab ah sababaya – sida qabashada telefoonka adigoo socda, amaba inaad telefoonka xusuusin ku xirato si aad nasasho u qaadato – si aad uga fogaato inaad muddo dheer fadhiso – ay saameyn ballaaran ku yeelan karaan heerarka sokorta dhiigga.

In nasasho joogto ah loo dhexeysiiyo socodka ayaa waxay sababtay in hoos loo dhigo heerarka sokorta (6.9 mmol/L) muddadii 48 saacadood ahayd marka loo barbardhigo socodka aan nasashada lahayn oo heerka sokorta uu hoos u dhacay (8.2 mmol/L).

Waa maxay xanuunka macaanka?

Nooca 1 - where the body's immune system attacks and destroys the cells that produce insulin