Hogaamiyaha kooxda Wagner oo mar kale ka soo muuqday fagaare aan laga fileyn

37 Daqiiqadood ka hor

Sawirka waxaa Facebook-ga soo dhigay Dmitri Syty, kaas oo la sheegay in uu maamulo hawlaha Wagner ee ka socda dalka Jamhuuriyadda afrikada dhexe.

Waa markii ugu horreysay oo la xaqiijiyo in Prigozhin lagu arko Ruushka tan iyo markii Wagner ay ku guul darreysteen kacdoonki ka dhanka ahaan Putin bishii June.

BBC ayaa xaqiijintan u isticmaashay software aqoonsiga wajiyada markaasi oo is barbar dhig ay ku sameysay sawirrada la yaqaan ee sarkaalkan Jamhuuriyadda Afrikada dhexe iyo sawirka uu ku jiro Prigozhin, waxaana la xaqiijiyay in 99% in labada sawir ay isku nin yihiin.