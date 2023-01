4 cilmi baaris oo dhanka seyniska ah oo sannadkan 2023 la filayo in la gaaro

11 Daqiiqadood ka hor

Sannadka 2023 waxa kale oo uu ballan qaadayaa in uu sii wadi doono horumarkaas.

Mid ka mid ah tallaalada tignoolajiyada mRNA ee ugu caansan waa ka hortagga kansarka. Waxaa loogu talagalay in lagu aqoonsado unugyada kansarka si loo burburiyo.

Shirkadaha kale ee dawooyinka ayaa baaraya suurtagalnimada isticmaalka tallaal degdeg ah oo wax ku ool ah oo xanuunka covid-19 ah oo sanka lagu buufiyo. Waxay lagu soo tijaabiyay xayawaanka, waxaana la filayaa in dhawaan tijaabooyin dhanka bini'aadmiga ah la sameeyo.

Waxa dunida la yaab ku noqotay sawiro cusub oo dunida laga qaaday oo uu qaaday Telescope-ka awoodda badan ee James Webb, qalabkaas oo ay hawada u mariyeen NASA, hay’adda hawada sare ee Yurub (ESA) iyo wakaaladda hawada sare ee Canada oo sii wadi doonta in ay soo saarto sahan muddo tobanaan sano ah.

Dalka Chile, telescope-ka Vera C. Rubin, oo leh kamarad awood u leh in ay gaarto in ka badan 3,000 oo milyan oo pixels, ayaa diyaar u ah inuu sawirro qaado bisha Luulyo ee soo socota.