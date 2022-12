Xaaladda Laascaanood iyo madaxweynaha Soomaliland oo ka hadlay

Saacad ka hor

Wararka ka imaanaya magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegaya in saaka wali uu xiranyahay suuqa ganacsiga, iyadoo labadii maalin ee la soo dhaafay ay magaalada ka jireen dibadbaxyo rabshado wata oo ay dhigayeen dad ka careysan dilalalka loo gaysto dadka magaalada oo uu ugu dambeyay siyaasi lagu magacaabi jiray C/fataax C/laahi Hadraawi.

Sawirro lagu baahiyay baraha bulshada oo la sheegay in laga soo qaaday suuqa magaalada ayaa muujinaya goobaha ganacsiga oo xiran iyo waddooyinka oo cidlo ah.

Dhanka kale madaxweynaha Jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo shalay ka hadlay shaqaaqadaas ka dhacday Laascaanood, ayaa sheegay in ilaa 3 qof ay ku dhinteen isla markaana ay ku dhaawacmeen sagaal qof oo kale.

Dadka ayaa dalbanaya in wax laga qabto dilalka soo noqnoqday ee magaaladaas loogu gaysto dadka waxgalka ah.

Axmed Maxamed Maxamuud oo ka mid ah odayaasha Laascaanood ayaa BBC-da u sheegay in dadku ay kacsanyihin isla markaana ay ka doonayaan mas’uuliyiinta magaalada in la ogaado halka eelku ka jiro.

“Meesha dilal fara badan oo biri mageydo loo gaystay ayaa ka dhacay oo muddo dheer soo socday, dadku waxay dalbanayaan meesha maamulbaa jooga oo yiri innagaa ka dowlad ah marka meesha waxaani ka socdaan in la helo ayay dalbanayaan,” ayuu yiri Axmed Maxamed Maxamuud.

Madaxweynaha Soomaliland Muuse Biixi Cabdi oo qudhiisu qiray in dilalka ka dhaca Laascaanood ay yihiin kuwo soo noqnoqday ayaa sheegay in looga baahanyahay shacab iyo dowladba in aan laga daalin helidda halka ay dhibaatadu ka jirto.