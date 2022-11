Sheekada waardiyahii Ingiriiska ee basaaska u ahaa Ruushka

31 Daqiiqadood ka hor

Dacwad oogayaasha ayaa ku eedeeyay David Smith oo 58 jir ah in uu doonayay in uu waxyeeleeyo UK iyo safaaradda uu ka soo shaqeeynaay muddo sideed sano ah.

Ninkan u dhashay Britain ayaa lagu eedeeyay in uu uruuriyay xogaha sirta ah ee safaaradda iyo in uu faafiyay dukumentiyo sir ah.

Smith waxa uu maxkamadda Old Bailey ka qirtay dambiga ahaa sideed eedaymood oo hoos imanayay Xeerka Sirta Rasmiga ah.

Waxaa la sheegay in uu doonayay in uu ku noolaado Ruushka ama Ukraine waqtigii uu gudbinayay sirtaaas oo ahayd May 2020.