Lix bilood kaddib Xukuumadda Dan Qaran: "Waxaan dilnay 3000 oo Al-Shabaab ah"

30 Daqiiqadood ka hor

Farxaan Maxamed Jimcaale, oo ah afhayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, oo BBC-da ay wareysi la yeelatay ayaa sheegay in dalka ay ka taagnaayeen labo arrimood oo aad u waaweyn oo caqabad ku ahaa sida uu sheegay wax walba oo hurmar laga sameyn karay.

"Waa midda koowaade horta baara ba'an ayaa dalka ka jirtay, oo waddanka wuxuu qarka u saarnaa in macluul ay ka dillaacdo, oo malaayiin Soomaali ah ayay noloshooda halis ku jirtay, iyo duunyadoodiiba. Waxaa kaloo jiray dagaalkii kooxda khawaarijta oo iyaduna caqabad weyn ku ah amniga Soomaaliya iyo dowladnimada. Marka dowladda Soomaaliya horta waxay xoogga saartay sidii ay u cirribtiri lahayd kooxaha khawaarijta ah, iyo sidii dhinaca kalena ay u badbaaidn lahayd malaayiintaas qof ee Soomaaliyeed ee qarka u saarnaa inay macluul u le'daan.

Ammaanka

"In ka badan 70 deegaan ayaa laga xoreeyay kooxahan cadowga ah ee dhibaatada badan ku haya umadda Soomaaliyeed, runtiina dhibaato weyn ayaa la gaarsiiyay xag militari" ayuu yiri.

Afhayeenka ayaa intaas ku daray in sidoo kale Al-Shabaab lagala dagaallamay xag dhaqaale iyo fikirka oo sida uu sheegay ay dowladda juhdi weyn ku bixisay. "Sidii afkaarta khaldan ee umadda Soomaaliyeed ay ku marin habaabiyaan loogu sheegi lahaa,".

Wuxuu qiray in shacabka ay qeyb ka yihiin dagaalka ay dowladdu kula jirto Alshabaab. "Waxaa isku soo beegmay kacdoonka shacabka iyo xilligii dowladda ay dagaalka billowday,".

Dhanka kale, Wasiirka Gaashaandhigga ee Soomaaliya, oo xalay ka hadlayay tiyaatarka magaalada Muqdisho, halkaas oo lagu soo bandhigayay waxqabadka xukuumadda uu ka tirsan yahay oo lix bilood jirsatay, ayaa sheegay in lixdii bilood ee ugu dambeeyay ay ururka Al-Shabaab ka dileen 3,000 oo dagaalame, tiro intaa ka badanna ay dhaawaceen.

Farxaan ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay deegaannaadaas geysay adeegyada muhiimka ah ee shacabku u baahan yahay, sida biyaha.

Wasiir Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa dhankiisa carrabka ku adkeeyay in deegaanno badan oo waayadii hore kala xirnaa ay ciidammadu isu fureen, iyo in Al-Shabaab laga saaray deegaanno badan oo ku yaala gobbollada Shabeellada Dhexe, Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug.

Suuragal ma tahay in Al-Shabaab laga dilay kumannaan askari kumannaan kalana laga dhaawacay?

Korneel Cabdullaahi Cali Macow, oo hore uga tirsanaan jiray milateriga Soomaaliya, oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in guulaha laga gaaray Al-Shabaab ay ka mid yihiin furitaanka waddooyin xirnaa oo muddo dheer la isugu gudbi waayay.

"Culeyskii badnaa oo dadka deegaanka ka haystayna waa laga xoreeyay, oo ma aragtay guul weyn ayaa laga gaaray in dagaalkii ka soo billowday Matabaan ilaa Aadan Yabaal uu yimaado, oo Muqdisho in laga soo baxo oo Ceeldheer si nabad ah lagu yimaado iyo Gaalkacyo ilaa Xarardheere. Guulahaas waa kuwo lagu naaloodo lix bilood kaddib," ayuu yiri.

"Laga soo bilaabo ilaa dhulkaan oo dhan laga xoreeyo Shabaabku way dhimanayeen wayna dhaawacmayeen, laakiin tiradan wasiirka haddii micneeyo, warbixin ka soo baxday QM waxay ku sheegtay in tirada Al-Shabaab lagu qiyaaso 7000-12000, marka taas waxay noqoneysaa in Shabaab ay kala bar noqdeen wax dhintay iyo wax dhaawacmay.