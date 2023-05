Waa kuma hoggaamiyihii da’da yaraa ee boqollaal sano ka hor soo furtay Istanbul?

49 Daqiiqadood ka hor

Ciidamo uu hoggaaminayay Maxamed Al-Faatix ayaa Istanbul galay 29-kii May 1453, waxaana sidaa ku soo afjarantay Boqortooyada Byzantine ee Masiixiga ahayd.

“Waxaan xusayaa Suldaan Maxamed II [Maxamed Al-Faatix] iyo ciidamadiisii geesiyaasha ahaa, kuwaas oo ay u rumowday bishaaradii Nebigeenna (NNKH),” – ayuu yiri Madaxweynaha oo ula jeeda xadiiskii uu Nebiga NNKH Muslimiinta ugu bishaareeyay in ay furan doonaan Istanbul oo waagaa la oran jiray Qisdhandhiiniya.

Waa kuma Maxamed Al-Faatix?

Inkastoo magaalada marar badana la hareereeyay, haddana ma jirin cid gudaha u gashay, taas oo dhalisay in Suldan Maxamed II uu dejiyo qaabkii uu uga gudbi lahaa caqabadaas.

Dagaalkii Istanbul

Duulaanka ayaa socday in ka badan 50 maalmood, waxaana gidaarada magaalada lagu garaacay hub culus ilaa inta ay ka dumayeen.

Ciidamada uu hogaaminayay Suldaan Maxamed II ayaa 29-kii May waxa ay gudaha u galeen oo ay qabsadeen magaalada, sidaana waxa uu ku kasbaday magaca Al-Faatix.

Ujeedkiisu waxa uu ahaa inuu qabsado Roma oo waagaas kamid ahayd caasimadaha ugu waaweyn caalamka, hase yeeshee waxa uu Suldaan Maxamed Al-Faatix geeriyooday 3-dii May 1481.

Waxaa la rumaysan yahay in uu in badan akhriyay taariikhda Boqorkii Giriigga ahaa ee Alexander the Great, oo isagoo da’ yar xukumi jiray qeybo badan oo caalamka ah.