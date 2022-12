Muxuu wabar Cabdille ku muteystay biladda lagu guddoonsiiyay munaasabadda heerkeedu sarreeyo?

Maxay tahay sababta intaan loo sugayay in biladda la guddoon siiyayo wabarka maddaamaa 2019-kii la bixiyay?

Macalin Cumar macalin oo ah afhayeenka wabarka guddoomay biladdan ayaa BBC-da u sheegay in sababta ay muddadaan u qaatay in wabar Cabdille la guddoonsiiyo biladda ay tahay in la sugayay xilli ku habboon oo la guddoonsiiyo.