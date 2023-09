Maxaa kala qabsaday Xariir Axmed iyo kabal-yeerigii uu liin macaanta ka dalbaday?

Fannaanka oo socdaalkiisu ka soo bilaabmay magaalada Jigjiga ee caasimada Deegaanka Soomaalida ayaa London u jooga in uu bandhig faneed u qabto taageerayaashiisa.

“Waxaan ahaa qof yaraantiisii jecel fanka, asxaabtayda iskuulka ayaan madadaalin jiray xilliyada fasaxa, iyaga ayaa igu dhiirigeliyay in aan fanka kusoo biiro, haddana waxaan is arkay aniga oo badweynta ku dhex jira.” Ayuu u sheegay BBC-da.

Waxa uu sheegay in ka fannaan ahaan shaqadiisu tahay in uu soo gudbiyo dareenka bulshada iyo ka jawaabista mowjadaha nolosha ee ku hareeraysan, isla markaana wakhtiga ugu badan uu geliyo sidii uu fankiisa uga dhigi lahaa mid guuleysta.

“Waxaan ka heesnaa dareenka bulshada iyo qisooyinka ay nala wadaagaan abwaaniinta oo ay mararka qaar u qoraan si mucjiso ah,” ayuu yidhi Xariir Axmed oo intaas ku daray, in badanaa aanu qaadin heeso ka turjuma noolashiisa shaqsiga ah.

Xariir Axmed ayaa sheegay in kusoo biiritaankiisii fanka uu kala kulmay caqabado badan, balse u heellanaanta iyo in aanu joojin hammigiisu ay u sahleen inuu ka gudbo duruufihii adkaa ee uu soo maray.

Heesaha Hirgalay ee Xariir.

Sagaal sannadood oo uu ku jiro fanka Soomaalida, Xariir ayaa sheegay in uu ka helay waayo-aragnimo ku filan iyo in uu jecel yahay in fanka Soomaalidu uu dunida meel sare ka gaadho.