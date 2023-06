Soo shaac bixii xidiga filimaanta hindiga- Sanjay Dutt ilaa dhamaadkiisa

Sanjay Dutt oo filimaanta looga bartay in uu jilo kaalinta halyeyga iyo geesinamada ayaa nolosha caadiga ahna sidaas lagu tilmaamay.

Nargis oo wiilkeeda xabbaad ku dhifatay filinka caanka ah ee “mother India” dhexdiisa, sababtuna tahay in uu qalad sameeyay. Balse dabcan tani waa filin oo kaliya.

Sanajay wuxuu dhashay 29 kii bishii luulyo sannadkii 1959. Hooyada dhashay wiilkam yar xilligaas may aysan qiyaasi karin nolosha waalida ah ee wiilkeedu qaadan doono iyo shirkadaha uu ku biiri doono.

Sanajay wuxuu u dhashay Sunil Dutt oo aabiiis ah iyo Nargis. Sanjay oo caruurnimadiisii ahaa mid yaxyax iyo xishood badano o dadka iska qariya ayey hooyadiis ka filaysay in uu sidaas ku waynaado. Waxaa tan laga arki karaa qayb ka mid ah filinka dokumentariga ah ee laga duubay. Waaa sanjay yare oo inta xishooday kaamirada kasii jeedsanaya, bals eisla Sanajay-gan ayaa go’aansaday in uu kaamirada hor jogo inta noloshiisa ka dhiman.

Sanajay walaashiis ayaa barnaamij telefishan u sheegtay in walaalkeed uu ahaa wiil aad u qalbi wanaagsan. “Maalin malmaha ka mid gaariga sanajay oo meel la baarkimay ayuu wiil yari ku dul wareegay, waxayna taasi ka xanaajisay dirawalkii gaariga Sanjay kaas oo wiilkii yaraa kala tuuray, ka dibna guriga ayuu aaday. Snjay oo arrinkaas ka xumaaday ayaa oohin afka furtay isaga oo u adkeysan waayey sida dirawalku wiilka yar ula dhaqmay, waxbana ma uusan samayn karin ilaa uu dib ugusoo laabtoo wiilkii yaraa isaga oo caano u wada markaas ayuuna caadi dareemay.”

Hoos udhacii Sanajay

Isaga oo yar ayuu Sanjay ku biiray fanka wuxuuna kooxda iskuulkiisu u tumi jiray durbaanka. Sanjay walaashiis Priya Dutt ayaa talefishan u sheegtay in “Sanjay uu drbaanka u ciyaari jiray oo kaliya hal nooc.”

Ugu dambeyntii Waxaa Sanjay loo qaaday dalxiis uu ku tagay dalka Bangladesh. Waxaa masrax ka heesaysay Lata Mangeshkar oo uu durban u garacayey. Hal mar ayey joojiyeen heesta ka dib markii ay ka war heleen in si qaldan loo garaacayo durbaanka, balse Sanjay iyaa iska dhaga tiray taas wuxuuna sii waday garaacista, isaga oo ku dhameys tiray heesta.

Xilligiisii daroogada

Sannadkii 1977 -dii 18 jirkan, Sanjay Lawrence ayaa dib ugasoo laabtay coleejadii uu dhiganayey isaga oo gurigooda yimid. Magacn dugsigaas ayaa looga baxshay. Muddadan iyada ah wuxuu Sanajay bilaabay in uu u jeesto dhinaca halista ah ee daroogada.

Warqaysi uu bixiyey ayuu sanjay qudhiisu ku qirtay in uu qol isku xiri jiray xilliga uu guriga joogay uuna door bidi jiray in uu kali ahaado.

Sanjay hooyadiis Nargis ayaa arrintan ka war haysay balse meysan waligeed u sheegin aabishiis in wiilkoodu daroogu isticmaalo.

Isla markaa iyada ah wuxuu sanajay go’aansaday in uu raaco wadada waalidkiis oo uu ku biiro jilliinka filimada. Wuxuu horaan wax ka jilay filimkii 'Reshma Aur Shera' isaga oo ilmo yar ah filimkan oo lasii daayey sannadkii 1971 -kii.

Go’aankiisa ka dib wuxuu aabihii u bilaabay in uu u tababaro sidii uu jilaa u noqon lahaa. Barkii uu xaqiijiyey aabihiis in uu diyaar yahay waxaa loo dhiibay filimkii ‘Rocky’ oo uu ka noqday halyeyga kowaad, halka ay atariisho ka ahayd Tina Munim.

Muragadii kansarka.

Waxaa weli socda duubistii filimka ‘Rocky’ waxayna Nargis ninkeeda ka codsatay, wax walba haku qaadatee in uu geeyo bandhigga filimka uu wiilkeedu jilay. Waxaa filimka ;lasoo bandhigayey toddobadii may balse nasiibumaysan yeelan in ay ka qayb gasho waayo geerideedii ayaa timid.