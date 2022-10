Dal Afrikaan ah oo ogaaday in shidaalka uu soo saaro xatooyo lagu guranayay sanado

47 Daqiiqadood ka hor

Wax-soo-saarka shidaalku wuxuu hoos uga soo dhacay 2.5 milyan oo barmiil maalintii, oo uu ahaa sanadkii 2011, wuxuuna gaaray wax yar in ka badan hal milyan oo barmiil bishii Luulyo ee sanadkan 2022, sida ay sheegeen hay’adaha qaabilsan arrintan.

Maamuleyaasha ayaa sheegay in in ka badan 3.3 bilyan oo doollar ay ku luntay shidaalka la xaday tan iyo sanadkii hore, xilli shidaal soo-saareyaasha kale ay heleen lacago ka soo galay shidaalka, xitaa Nigeria ma buuxin karto xaddiga shidaalka ee loo qoondeeyay in ay soo saarto.