Mareykanka oo u digay dadka heysta labada baasaboor

36 Daqiiqadood ka hor

Mareykanka ayaa uga digay muwaadiniintiisa labada dhalasho heysta in ay si deg deg ah uga soo baxaan dalka Ruushka isagoo ka cabsi qaba in si khaldan loo xiro si loogu qafaalo ka dibna si khasab ah looga qeybgeliyo dagaalka Ukraine.

Digniin dhanka safarka ah oo hor leh oo kasoo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in laga yaabo in Ruushka uu diido in uu aqoonsado dadka heysta labada dhalasho ee Ruushka iyo Mareykanka.